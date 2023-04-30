ميناء دمياط يستقيل 34 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 3 سفن، بينما غادر عدد 4 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26176 طنا تشمل: 25 طن برتقال و7862 طن يوريا و4600 طن علف و4300 طن رمل و9389 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42424 طن تشمل: 250 طن أرز معبأ و4967 طن حديد و10733 طن ابلاكاش و19813 طن ذرة و5759 طن قمح و902 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 528 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 45 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3726 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171548 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 120133 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2644 طن قمح متجهين إلى امبابه وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3943 شاحنة.