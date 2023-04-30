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مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالمنيا

الأحد، 30 أبريل 2023 04:00 ص
مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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استعدادات مكثفة تجريها مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، وتم عقد العديد من الاجتماعات، وتشكيل لجنة للمرور على المدارس، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى، والذى يبدأ 6 مايو المقبل للصفين الأول والثانى الثانوى العام، ويتزامن مع ذلك امتحانات صفوف النقل.

وكان المهندس حمدى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قد ترأس اجتماعين متتاليين مع رؤساء أقسام التعليم الثانوى بالإدارات التعليمية، ورؤساء أقسام التعليم الفنى بنوعياته، زراعى - صناعى - تجارى - مذدوج، شدد وكيل الوزاره على سرعة إنهاء تسجيل استمارات طلاب الصف الثالث الثانوى واستمارات طلاب الدبلومات الفنية التجارية والزراعية والصناعية، وتحرى الدقة والالتزام بالضوابط والمواعيد المقررة من قبل الوزارة، واشار إلى عدم التهاون مع أى خروج عن تلك الضوابط أو التأخر فى الإنتهاء من التسجيل، وكذلك سرعة الانتهاء من تسجيل استمارة واحد سرى لمدارس التعليم الثانوى العام، وإحصاء عدد كتيب المفاهيم لطلاب الشهادة الثانوية العامة، كما ناقش أهمية مشروع رأس المال لمدارس التعليم الفنى.

وينشر اليوم السابع جدول إمتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام والتى تبدأ فى 6مايو المقبل، وسط استعدادات مكثفة ولجان مرورية، وكذلك التنبية على المدارس أن تعقد الإمتحانات بالمدارس واخطار أولياء الأمور وتوقيعهم بالعلم

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