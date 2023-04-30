اليوم السابع
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مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل

الأحد، 30 أبريل 2023 06:00 ص
مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل مستوطنين
وكالات

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون مساء السبت بحماية من قوات الاحتلال أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية وأتلفوا المحاصيل الزراعية فيها.

ونقلت وكالة وفا عن منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور قوله: إن مستوطنين اقتحموا الأراضي الزراعية في تجمع الزويدين ومنطقة الشومرة في مسافر يطا، واتلفوا محاصيل القمح والشعير فيها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق اليوم بلدتي سلواد شرق رام الله وتقوع جنوب شرق بيت لحم، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام.

 


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