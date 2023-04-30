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مسئول أوكرانى: القوات الروسية تضرب كوبيانسك بالمدفعية الثقيلة

الأحد، 30 أبريل 2023 12:23 م
مسئول أوكرانى: القوات الروسية تضرب كوبيانسك بالمدفعية الثقيلة الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، أن القوات الروسية ضربت مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف بالمدفعية الثقيلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصل العدو قصف مستوطنات خاركيف وتشوهيف وكوبيانسك في المنطقة، ولم ترد حتى الآن أنباء عن الإصابات أو حجم التدمير في المنشآت".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية قصفًا على منطقة نيكوبول التابعة للإقليم بالمدفعية الثقيلة.

 
وقال ليساك في تصريحات، في ليلة الأمس، قصفت القوات الروسية مدينة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة. تم الإبلاغ عن تضرر منازل منفصلة. ظل الناس سالمين، ولكن، تضررت سبعة منازل منفصلة، بالإضافة إلى سبعة مبانٍ منزلية ودفيئة وحافلة صغيرة وسيارة خفيفة".
 
وأضاف المسئول الأوكراني أن خطًا لنقل الطاقة أُصيب من جراء الهجوم، بينما لم يتم تسجيل أي هجمات في باقي أحياء دنيبروبتروفسك.

 


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