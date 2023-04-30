اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يناقش جهود المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الأحد، 30 أبريل 2023 07:57 م
محافظ الوادي الجديد يناقش جهود المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جانب من الاجتماع
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز.
 
ووجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية والتعريف بالمبادرة؛ لتشجيع أكبر عدد من المشروعات المستهدفة بالفئات الست التي تتضمنها المبادرة، و التنسيق لحصر المشروعات وتسجيلها على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل للمشروعات المشاركة وتكريم الفائزين على مستوى المحافظة بنهاية المبادرة، التي تهدف إلى وضع خريطة قومية للمشروعات الخضراء الذكية وإيجاد فرص لتمويل المشروعات من خلال الجهات الدولية والمحلية المانحة.
 
 

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