متحف كفر الشيخ يعرض مجموعة من المكاييل ويشهد توافد للرحلات.. صور

عرض متحف كفر الشيخ مجموعة من المكاييل التى استُخدمت فى الأنشطة التجارية والطبية فى العصور القديمة، حيث يُمكن للزائر رؤيتها والتعرف عليها خلال زيارته إلى المتحف.

قالت أمنية إبراهيم، مرشدة سياحية بمتحف كفر الشيخ، أن أحجام الموازين فى مصر القديمة اختلفت وتعددت أغراضها، وكانت الأوزان التى تم استخدامها على الموازين يتم وضع علامة عليها بقيمها، ويتم التحكم بها من قبل السلطات لضبط كتلتها، واستُخدمت بأنشطة تجارية مختلفة.

كما شهد متحف كفر الشيخ مجموعة من الزيارات اليومية من رحلات المدارس، وطلاب الجامعات، إضافة للأهالى من مراكز محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة.

يذكر أن متحف كفر الشيخ الذى تبلغ مساحته الـ6 آلاف و700 متر مربع، يضم 3 قاعات وهى الرئيسية، وبوتو، والعرض الدورى، وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 قبل الميلاد، وتبلغ أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهًا للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصرى، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبى 80 جنيها، و40 جنيهًا للطالب الأجنبى.