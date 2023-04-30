اليوم السابع
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الأحد، 30 أبريل 2023 04:13 ص
أكرم القصاص
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ليتوانيا ترسل 6 مركبات وحصصا غذائية عسكرية لأوكرانيا

الأحد، 30 أبريل 2023 04:00 ص
ليتوانيا ترسل 6 مركبات وحصصا غذائية عسكرية لأوكرانيا ليتوانيا
ا ش ا

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أرسلت ليتوانيا ست مركبات "لاند روفر" أخرى وحصص غذائية عسكرية إلى أوكرانيا.
 
وقال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشوسكاس - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) السبت- "سلمت القوات المسلحة الليتوانية السبت ست سيارات لاند روفر أخرى على تستخدم على الطرق الوعرة وحصصًا غذائية عسكرية لأوكرانيا. كل شيء مطلوب لدعم التنقل".
 
وصرح أنوشوسكاس - في وقت سابق - بأن مبلغ المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا بلغ 454 مليون يورو، مؤكداً أن ليتوانيا مستعدة لتقديم الدعم لأوكرانيا لهزيمة روسيا.

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