اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 11:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قيادة الشرطة السودانية تنفى حريق البنك المركزى السودانى وتحذر من الشائعات

الأحد، 30 أبريل 2023 11:38 ص
قيادة الشرطة السودانية تنفى حريق البنك المركزى السودانى وتحذر من الشائعات البنك المركزي السوداني
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت قيادة الشرطة السودانية، الأحد، ما نقلته وسائل إعلام عربية عن تعرض البنك المركزى السودانى للحريق، مشيرة إلى أن الفيديو المتداول قديم وهو لأحد أفرع البنك.

 

أكدت قوات الشرطة السودانية فى بيان لها أن قوات الاحتياطى المركزى هى فصيل يتبع للشرطة خرجت إلى الميدان يوم أمس السبت، لتأمين الأسواق وممتلكات المواطنين التى تعرضت للنهب والسلب والتخريب، موضحة أن من يقوم على قيادتها هم ضباط خريجو كلية علوم الشرطة والقانون.

 

ونفت قوات الشرطة السودانية ما تداوله نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعى بأن القوة التى خرجت تتبع للأمن الشعبى وأن الضباط الذين يقودون هذه القوة هم فى الأصل ضباط أمن، محذرة من الشائعات التى تهدف إلى زعزعة استقرار أمن المواطن السودانى.


الشرطه السودانيه

قياده الشرطه السودانيه

البنك المركزي السوداني

بنك السودان المركزي

اخبار السودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة