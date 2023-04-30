فريق جراحي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها ينقذ حياة طفلة تعاني من عيب خلقي نادر

القليوبية- إبراهيم سالم

. نجح فريق جراحى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها ب محافظة القليوبية ، فى إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر حوالى 7 أشهر، كانت تعانى من عيب خلقى نادر بالوريد البابى الكبدى والأوعية الدموية بالبطن، وذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى

وكشفت المستشفى، فى بيان لها، أنه تمكن الفريق الطبى الجراحى بمستشفى الأطفال التخصص ببنها، تحت قيادة الدكتور محمد محمد متولى نائب المدير ورئيس قسم الجراحة، من إنقاذ حياة طفلة تعانى من عيب خلقى نادر بالوريد البابى الكبدى والأوعية الدموية بالبطن.

وتابعت المستشفى، أنه حضرت الطفلة والتى تبلغ من العمر حوالى 7 شهور، بصحبه والديها إلى مستشفى يوم 19/4/2023، وبعد معاناة من عدم المقدرة لاكتشاف وتشخيص الحالة حيث أنها تعانى من قئ مستمر وشديد، تم استقبالها بالمستشفى وبعد إجراء الإشاعات والفحوصات الطبية اللازمة وعمل استكشاف للحالة جراحيا، حيث تم اكتشاف وجود عيب خلقى بالوريد البابى الكبدى مسببا وجود انسداد معوى.

واستطردت، أنه تم إجراء الجراحة وإعادة توصيل الإثنى عشر بالأمعاء الدقيقة ما بعد الوريد، واستمرت الحالة تحت الملاحظة والعلاج إلى أن تم الله عليها بالشفاء التام، وخرجت اليوم من المستشفى وهى بصحة جيدة.

وقدمت أسرة الطفلة، الشكر والعرفان لكلا من الفريق الطبى والتمريض والعاملين لما بذلوه من جهد.

والجدير بالذكر أن قسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها، أجرى ما يقرب من 400 عملية جراحية متنوعة، ما بين استخدام المنظار الجراحى والفتح الجراحى خلال شهر أبريل 2023، لإنقاذ حياة الأطفال.