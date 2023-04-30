طرق الوادي الجديد: تمهيد طريق درب الطيارة وحى البري بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالوادى الجديد عن الانتهاء من تمهيد وتسوية الطريق الواصل بين حي البري ومنطقة درب الطيارة ب مدينة الخارجة ؛ لتيسير حركة مرور المواطنين بالطريق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واستجابةً لمطالب المواطنين خلال اللقاءات الجماهيرية حيث تم الدفع بمعدات قطاع الطرق لإزالة المعوقات فى الطريق وتوسعته.

وفي سياق متصل قام قسم تحسين البيئة بمجلس مدينة الخارجة بقص وتهذيب الاشجار المتشابكة مع اسلاك الكهرباء بشارع عبدالمنعم مرزوق وتم رفع المخلفات ونقلها للاماكن المخصصة وذلك منعا لحدوث ايه اضرار للمواطنين.

كما جرى بتكثيف النظافة بالاحياء السكنية للظهوربالمظهر اللائق حيث قامت قطاعات المدينة المختلفة بعمل نظافة مستمرة ومرور دورى على الأحياء والشوارع للتأكد من عدم تراكم القمامة كما تم النظافة بحى الزهور بإزالة النباتات العشوائية من حول العمارات، و نظافة بشارع عارف وشارع جمال عبد الناصر وشارع الاذاعه وشارع معاذ ابن جبل حيث تم كنس ورفع القمامة من الشوارع الفرعية والرئيسية واستخدام سيارة شفط الأتربة فى النظافة.