صحيفة كويتية: انتخابات مجلس الأمة القادمة يوم 10 أو 17 يونيو المقبل

وأشارت الصحيفة الكويتية اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يصدر عن مجلس الوزراء الكويتي خلال إجتماعه غدا الاثنين اعتماد مرسوم حل مجلس الأمة 2020 الذي عاد بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن في كلمة ألقاها في 17 من شهر أبريل الحالي ، نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، قرار حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية استنادا إلى المادة 107 من الدستور الكويتي والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.