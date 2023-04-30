شعبة الذهب تحذر من شراء الذهب عبر صفحات السوشيال ميديا

كتب إسلام سعيد

أكد هاني جيد رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية، أنه لم يصدر أي ترخيص لتداول الذهب عبر الانترنت ونطالب المواطنين بالتعامل مع الجهات الموثوق بها ويحصل على فواتير بكل قطعة يشتريها وفكرة الشراء والتداول على الانترنت والصفحات على السوشيال ميديا أمر محفوف بالمخاطر

وحذر خلال مؤتمر صحفي، من المضاربة وشراء الذهب وبيعه في وقت سريع، والاحتفاظ بالذهب لا يقل عن عام لأنه استثمار طويل الأجل وليس قصير مثلما نشهده حالياً.

وقال "الحديث عن تسعير الذهب على دولار بـ50 جنيها غير صحيح لأن الدولار حالياً خارج معادلة التسعير لأن عوامل العرض والطلب هي المتحكم الآن في سعر الذهب، فهناك طلب مرتفع جدا على السبائك والمعروض يتقلص ويتراجع وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار فوق 2800 جنيه.

وأشار خلال مؤتمر صحفي إلي أن مبادرة خفض مصنعيات الذهب ستكون شهر وقد تمتد أكثر من شهر وفق رؤية المصانع المنتجة والتجار، لافتا إلي أن الشعبة تهدف إلي تقريب سعر مصنعية المشغولات الذهب إلي سعر مصنعية السبائك الذهب.

وقالت شعبة الذهب إن هناك مقترح قيد الدراسة حول إعفاء جزء من الذهب الذي بحوذة المصريين العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية وذلك لتوفير مزيد من معروض الذهب في مصر .

وأشارت الشعبة إلي أن هذا المقترح لم يتم تقديمه حتى الآن من شعبة الذهب الي الحكومة وسيتم التنسيق مع وزارة التموين في هذا الصدد.

وكانت شعبة الذهب أطلقت مبادرة لخفض أسعار مصنعيات المشغولات الذهبية وذلك لتقليل الضغط والطلب على شراء سبائك وخامات الذهب وذلك بهدف خفض الأسعار.