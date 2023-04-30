سيدة متهمة بترويج المخدرات: "اتخذت من مسكني وركرا لترويج الهيروين"

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة ضبط سيدة خصصت نشاطها الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة على عملائها، أنها قامت بالاتجار فى المخدرات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذة من دائرة قسم شرطة روض الفرج مكانا لها لمزاولة نشاطها الأثم، بالإضافة إلى أنها أتخذت من مسكنها شقتها السكنية مخزنا لإخفاء الممنوعات بها استعدادا لتوزعها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة قامت بالإتجار فى المواد المخدرة لتحقيق مبالغ مالية طائلة لتتمكن من خلالها فى توفير متطلباتها الأسرية والمعيشية، حيث تبين أن المتهمة أتخذت من الاتجار فى مخدر الهيروين كونه الأعلى سعرا فى سوق المكيفات.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس سيدة على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى دائرة قسم شرطة روض الفرج، وأمرت بسرعة إرسال التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، يفيد لقيام ( إحدى السيدات " لها معلومات جنائية " - مقيمة بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذة من مسكنها وكراً لمزاولة نشاطها الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة سكنها ، وضبط بحوزتها ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى 2 ميزان حساس - هاتف محمول ) وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها والميزان بقصد وزن المادة المخدرة ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطها الإجرامى، حيث قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (80,000) ألف جنيه.

تم اتخاذ طافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.