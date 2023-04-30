رئيس وزراء اليابان يستهل جولته للقارة من مصر.. اعرف حجم الشراكة بين البلدين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

من بواية القارة الأفريقية، يستهل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا جولته الأفريقية من مصر، وتستغرق الزيارة 3 أيام، يعقد خلالها اليوم قمة مصرية - يابانية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشهد العلاقات المصرية اليابانية تطورا كبيرا فى مختلف المجالات.

ومنذ عام 1954 بدأ التعاون بين مصر واليابان وتتنوع محفظة التعاون الإنمائى فى العديد من القطاعات، ولليابان مساهمات عديدة مع الحكومة فى دعم خطتها للاستجابة لمكافحة جائحة كورونا بلغت قيمتها أكثر من 250 مليون دولار سواء من خلال مرفق COVAX التابع لمنظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات، أو تمويل سياسات التنمية للتأمين الصحى الشامل وكذلك المنح الموجهة لتوفير المعدات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وتظهر الأرقام شراكة متميزة بين البلدين على مدار سنوات، فخلال العام المالى 2021/ 2022 أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية فى مصر لتصل إلى 73.7 مليون مقابل 37.1 مليون دولار خلال العام المالى 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 98.7%.

وبلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر واليابان 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 26.3%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى اليابان 260.8 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 554.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 53%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليابان 888.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 11.6%.