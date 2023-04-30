رئيس مياه القناة يتفقد عددا من محطات المياه والصرف ببورسعيد.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، يرافقه عدد من رؤساء القطاعات الفنية والتنفيذية بالشركة عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

شملت الزيارة تفقد محطة رفع صرف صحى كابسى بالمنطقة الصناعية، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 20 ألف م3/يوم لخدمة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمراجعة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بالمحطة ، ومتابعة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة، ونسب التنفيذ ووضع خطة زمنية بتوقيتات محددة للانتهاء من باقى الأعمال ، موجها بالالتزام بالمعايير القياسية والالتزام بأصول الصناعة على كافة محاور الاحلال والتجديد بالمحطة ، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال طبقا للعقد المبرم مع الشركة المنفذة للأعمال المدنية بالمحطة .

كما شهدت الزيارة تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجنوب محافظة بورسعيد C9 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 40 الف م3/يوم لمتابعة سير العمل بالمحطة والوقوف على مراحل اعداد المحطة لتأهيلها للحصول على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM والخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشملت جولة رئيس الشركة والوفد المرافق له تفقد محطة A22 بحى الزهور والتى تبلغ طاقتها التصميمية 20 الف م3/يوم ، وتفقد محطة رفع صرف صحى الحلزونية بطاقة 190 ألف م3 يوم والتى تقوم بخدمة مدينة بورسعيد بالكامل .

ووجه اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب خلال جولته على الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات وذلك فى إطار حرص الشركة التام على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.