رئيس مدينة الشهداء يوجه بسرعة إصدار نموذج عشرة المؤقت للمعاينات المنتهية

المنوفية - محمد فتحى

عقد المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية اليوم اجتماعاً ناقش خلاله الموقف التنفيذى لملف التصالح فى مخالفات البناء، وتطورات، ومستجدات هذا الملف الهام كونه على رأس أولويات الجهاز التنفيذى للمحافظة.

وكان الاجتماع بحضور ريهام بحبح نائب رئيس المدينة، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم، ومسئولى التصالح بالمجلس، والوحدات القروية.

ووجه رئيس المدينة خلال الاجتماع بسرعة البت فى ملفات التصالح، والعمل على استيفائها، وكذلك مراجعة قانون التصالح والكتب الدورية للتأكد من أن مسؤولى التصالح بالمجلس والوحدات القروية على علم كامل بمواد القانون.

وشدد أبو حطب على سرعة إصدار نموذج 10المؤقت للمواقع التى تم الانتهاء من معاينتها، وبحث الملفات، والبت فيها، وتحديد الملفات التى لم تستوف للإجراءات والاشتراطات طبقا للقانون مع إخطار المواطنين المطلوب استيفاء طلباتهم بسرعة تقنين أوضاعهم.

ومن جانبه ناشد رئيس المدينة المواطنين بسرعة التقدم بإنهاء إجراءات التصالح واستيفاء ملفاتهم.