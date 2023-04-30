اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 05:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يهدى نظيره اليابانى هدية تذكارية نموذج لمركب الشمس الأصلى

الأحد، 30 أبريل 2023 05:45 م
رئيس الوزراء يهدى نظيره اليابانى هدية تذكارية نموذج لمركب الشمس الأصلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نظيره الياباني، فوميو كيشيدا، هدية تذكارية نموذج لمركب الشمس التي اكتشفت نحو الهرم الأكبر .
 
قال فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، إن المتحف المصري الكبير، سيكون أكبر متحف وهو رمز للتعاون الثقافي مع مصر . 
 
وتابع في مؤتمر صحفي بمقر المتحف المصري الكبير، نتطلع لاستمرار التعاون مع مصر، وتم التوقيع على الدفعة الثالثة من التعاون  الخط الثالث لمترو الأنفاق، وسيتم افتتاح محطة أمام المتحف المصري الكبير.
 
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بنظيره الياباني، فوميو كيشيدا وزيارته لمصر، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير هو نموذج ناجح لتطوير الشراكة مع اليابان.
 
واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء نظيره الياباني فوميو كيشيدا، بالمتحف المصرى الكبير.
 
 

رئيس الوزراء الياباني

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة

بالمتحف المصرى الكبير

فوميو كيشيدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة