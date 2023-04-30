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رئيس إذاعة القرآن الكريم: قدمنا 34 تلاوة لكبار أعلام التلاوة خلال شهر رمضان

الأحد، 30 أبريل 2023 12:32 ص
رئيس إذاعة القرآن الكريم: قدمنا 34 تلاوة لكبار أعلام التلاوة خلال شهر رمضان الدكتور رضا عبد السلام رئيس إذاعة القران الكريم
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القران الكريم، أن هذه الإذاعة أول إذاعة للقرآن في العالم وما زالت تقدم دورها الريادي ولا تجد لها مثيلا إلا في هذه الإذاعة المصرية العريقة، موضحا أن خريطة برامجهم في رمضان لها شكل مختلف عن باقي شهور السنة.
 
وأضاف رضا عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنه في كل مرحلة من مراحل السنة لهم تخطيط معين إنما في شهر رمضان يكون التخطيط الأسبق والأعمق، مفيدا بأنهم قدموا القران في شهر رمضان من خلال 34 تلاوة من كبار أعلام القراء في مصر.
 
وتابع: "لا يوجد قراء في إذاعة في العالم بهذا الشكل والعراقة والتراث، ونحن في هذه الاذاعة قدمنا واقعا عمليا لما يتم تقديمه في برنامج مصر دولة التلاوة، والبرامج عندنا يكون لها شكل رمضاني خفيفة وعميقة في نفس الوقت، ولم نختار إلا المتمكنين من دار الافتاء أو الشريعة والازهر".
 

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