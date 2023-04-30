حلاوة وحمار لمواجهة الطقس الحار.. البطيخ الصيفى يغزو أسواق الأقصر (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد أسواق محافظة الأقصر، انتشارا كبيرا للبطيخ الصيفى مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يعتبر البطيخ من الفاكهة المفضلة لدى أهل الصعيد، خصوصاً فى فترة الطقس الحار، ويقوم التجار فى الأقصر بتوفير الكميات اللازمة لخدمة الأسواق، وتجار الخضر والفاكهة حول مدن وقرى الأقصر.

وفى هذا الصدد يقول محمود عبد الجواد العلوانى المشرف على سوق أرمنت غرب الأقصر، أن فاكهة البطيخ من الثمار التى يعشقها أهالى الصعيد، ولذلك يقوم التجار بتوفير كميات كبيرة منه مع قدوم وقت الطقس الحار من نهاية أبريل وحتى الأسابيع المقبلة، موضحاً أنه مع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع نسب الإقبال على البطيخ ويقوم التجار بتوفيره بأسعار مناسبة لجميع الأسر والعائلات لكونه الفاكهة الأهم فى فترات الصيف.

ويضيف محمود عبد الجواد لـ"اليوم السابع"، إنه يتميز بطيخ جيزة الأغلى والأفضل مذاقا في مصر بلونه الأخضر الفاتح، وللشراء نصح التجار باختيار البطيخة الكبيرة ذات الذرة اليابسة والتي يتميز ملمسها الخارجي ببروز كالعروق البارزة وعند "الطبطبة" عليها تكون يابسة غير طرية، ومن أنواع البطيخ الأخرى البطيخ يوجد "السكاتة" فهو يتميز بلونه الداكن مقارنة بالبطيخ جيزة وهو أقل سعرا وجودة، ويليه بطيخ 010 وهو الأقل درجة وسعراً في السوق المصرية.

أما الأمير الطوبي تاجر خضار وفاكهه بالجملة من مدينة إسنا، فيقول إن سعر البطيخ في مصر خلال موسم الصيف الحالي يعد الأفضل مقارنة بموسم الصيف لعام 2022، موضحا أن سعر البطيخ شهد ارتفاعاً خلال شهر رمضان بينما انخفض سعره تدريجياً عقب عيد الفطر المبارك، موضحاً أن نوع البطيخ يحدد بشكل رئيسي جودته وسعره ومذاقه أيضاً، مبيناً إن أفضل أنواع البطيخ في مصر يسمى جيزة وهو الأغلى مقارنة بالأنواع الأخرى، مبينا إنه لا يتوافر كثيراً بالأسواق للتصدير للخارج.

وأضاف الأمير الطوبى، أن أسعار البطيخ شهدت إرتفاعاً قبل وأثناء شهر رمضان، ولكن مع توافر كميات كبيرة فى تلك الأيام منه، بدأت الأسعار فى الإنخفاض تدريجياً حيث أن البطيخ هذا العام نضج استوى سريعا بسبب موجات الحر وهو ذو مذاق أفضل من العام الماضي، موضحاً أن التاجر يقوم بمعاينة البطيخ داخل المزارع ويتم شراؤه بالبطيخة، وتتم النهاية بجحم البطيخة وكونها حمراء ومرملة من الداخل وهذا أفضل أنواع البطيخ، ويباع البطيخ داخل الشادر لتجار التجزئة لبيعه للمواطنين، ويتراوح سعر البطيخ للكيلو من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات علي حسب النوع.



البطيخ الصيفي يغزو الأسواق فى مدن وقرى الأقصر



البطيخ الصيفي يغزو الاسواق في الأقصر



تجار الأقصر خلا تجهيز البطيخ للأسواق