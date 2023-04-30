جفاف أطول وأقوى أنهار إيطاليا مع انخفاض منسوب المياه لأدنى مستوى منذ 30 عاما

فاطمة شوقى

هدد جفاف نهر "بو" الذى يعد أطول وأقوى أنهار إيطاليا بعواقب وخيمة ليس فقط على الشمال المزدهر الذي يمر عبره، ولكن على البلد بأكمله، نظرًا لتأثيره الهائل على الاقتصاد الإيطالي، حيث انخفض منسوب المياه فيه لأدنى مستوى منذ 30 عاما.

وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إلى أن وكالة المناخ والبيئة الإيطالية بولزانو حذرت من تراجع الثلوج والامطار ، وعانت جبال الألب المحيطة بشتاء جاف ودافئ بشكل غير عادي ، تاركة احتياطيات الثلج التي كانت ستغذي نهر بو وروافد أخرى في جنوب وغرب أوروبا في أواخر الربيع والصيف لتلبية الطلب المتزايد على المياه للري والشرب وتوليد الكهرباء .

وقال أحد الصيادين الكابتن جوليانو لانديني وهو يهز رأسه بذراعيه ممدودتين على جسر قارب ستراديفاري ، الذي رست تحت جسر بوريتو وتحيط به امتدادات طويلة من الرمال، وكان قاربه الذي يبلغ طوله 60 مترًا يحمل ما يصل إلى 400 شخص حتى في المياه الضحلة ، لكن تدفق النهر لا يتجاوز 350 مترًا مكعبًا في الثانية ، أي أقل من يونيو الماضي ، عندما كانت الظروف في أقصى درجات الحرارة والجفاف على مدار السبعين عامًا الماضية .

ويمتد نهر بو على مسافة 652 كيلومترًا من مدينة تورينو الشمالية الغربية إلى البندقية على الساحل الشرقي ، ويمر عبر أكثر المناطق كثافة سكانية وصناعية وزراعة في إيطاليا ، والمعروفة باسم وادي الطعام الإيطالي.

وأوضح باردي أنتولين، رئيس الرابطة الإيطالية للجيولوجيين: “يمثل حوض نهر بو 35٪ من الزراعة ، و 55٪ من الماشية ، و 55٪ من الطاقة الكهرومائية، وهو بلا شك محرك الاقتصاد الإيطالي”. “نهر بو لم يكن أبدا جافًا إلى هذا الحد”.

وبحسب تقرير جمعية المزارعين ، تسبب الجفاف في خسائر زراعية تصل إلى 6 مليارات يورو في البلاد.

ووافقت الحكومة الإيطالية على تعيين مفوض خاص للتعامل مع آثار الجفاف الشديد الذي يهدد البلاد للعام الثاني على التوالي الصيف المقبل ، وسط مخاوف من تكرار نقص الإنتاج وتأثير ذلك على اقتصاد البلاد.

وأعلنت صحيفة "جورنال" الإيطالية أن المفوض الخاص سيتسلم مهامه بنهاية العام الجاري وسيرافقه مجموعة مدربة من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال المفوض الجديد ، ستجمع إيطاليا تفويضًا واحدًا لجميع الموارد المالية من الميزانيات الأوروبية المخصصة للمياه ، مثل إنشاء محطات تحلية أو إعادة استخدام المياه النقية المتبقية.

في الصيف الماضي، أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ في خمس مناطق شمالية من البلاد بسبب الجفاف ، وأعلنت الحكومة عن 36.5 مليون يورو في شكل أموال طارئة لمساعدة المناطق المتضررة في السبعين عامًا الماضية.