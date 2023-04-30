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توريد 18 ألف و168 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

الأحد، 30 أبريل 2023 01:18 ص
توريد 18 ألف و168 طن قمح للشون والصوامع بالغربية توريد القمح
الغربية عادل ضرة

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أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين توريد 18 ألف و168 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتي الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.
 
وأوضحت المديرية أن شون البنك الزراعي استقبلت اليوم 2040,970 طن، وبلغ ما سبق توريده 4323,666طن  بإجمالي 6364,636 طن، واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 1814,491طن وبلغ ما سبق توريده 5927,251طن، باجمالي7741,742طن، كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 806,680طن، وبلغ ما سبق توريده 3255,886طن بإجمالي 4062,566طن 
 
وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 4662,141طن، وبلغ ما سبق توريده 13506,803 طن، بإجمالي 18168,944طن 
 
 
 

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