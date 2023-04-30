اليوم السابع
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تجارة القاهرة تحدد 15 مايو موعدًا لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى

الأحد، 30 أبريل 2023 11:00 ص
تجارة القاهرة تحدد 15 مايو موعدًا لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية وضعت مقترحات وتصور بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الحامعى 2022/ 2023 حيث اتفق مجلس الكلية ورؤساء الأقسام على أن تبدأ الامتحانات يوم 15 مايو المقبل .

وأوضح الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ستكون بمواد متطلبات التخرج ثم الانطلاق من يوم 19 مايو بتنظيم امتحانات مواد الدراسة لكل فرقة دراسية.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية ستعلن جدول الامتحانات على موقع الكلية الإلكترونى حتى يتمكن الطلاب من التعرف على الجدول قبل الامتحانات بفترة كافية، لافتا إلى أن الامتحانات ستعقد حضوريا بالكلية وسط تنوع للأسئلة ما بين نظام البابل شيت والمقالى.

وأشار الدكتور جمال شحاتة فى تصريحاته، إلى أنه تم تجهيز كل القاعات الخاصة باستقبال الطلاب بالكلية على مستوى الشعب والأقسام لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى، خاصة وأن إجمالي عدد طلاب الكلية يتجاوز الـ52 ألف طالب وطالبة وهو ما يتطلب الاستعداد المبكر والجيد لتنظيم الامتحانات ومراجعة القاعات وصيانتها، لافتًا إلى أن الكلية تواصل إنجاز كل الترتيبات والاستعدادات اللوجيستية الخاصة بماراثون امتحانات نهاية العام.

وذكر عميد كلية التجارة، أن الكلية شهدت انتظام كامل فى شهر رمضان بداية من حضور الطلاب وحرصهم على التفاعل فى المحاضرات التى شهدت كثافة فى الحضور إضافة إلى تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى الميد تيرم، كما أنه تم تنظيم عدد من الأنشطة الطلابية خلال الشهر.


التعليم العالى

جامعة القاهرة

تجارة القاهرة

امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى



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