اليوم السابع
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انتخاب المستشار جابر المرى رئيسا للجنة حقوق الإنسان العربية لفترة ثانية

الأحد، 30 أبريل 2023 04:36 م
انتخاب المستشار جابر المرى رئيسا للجنة حقوق الإنسان العربية لفترة ثانية الجامعة العربية
بيشوى رمزى

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انتخبت اليوم لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، الأحد، المستشار جابر المرى رئيسا لها لفترة ولاية ثانية لمدة عامين؛ كما تم انتخاب المستشار عبد الرحمن الشبرقى نائبا للرئيس؛ وذلك لولاية تمتد لعامين.

 

كانت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) قد عقدت اجتماعها (59) وبحضور كافة الأعضاء، بانتهاء ولاية كل من رئيس اللجنة ونائب الرئيس من تاريخ الانتخاب، ووجه الأعضاء الشكر للسفيرة نادية جفون على ما بذلته من جهد حثيث خلال فترة ولايتها نائبا لرئيس اللجنة خلال العامين المنصرمين.


الجامعه العربيه

لجنه حقوق الانسان العربيه

جامعه الدول العربيه

لجنه الميثاق بالجامعه العربيه



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