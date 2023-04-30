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الصحة تكشف 6 معلومات هامة عن لقاح الالتهاب الكبدى بى.. التفاصيل

الأحد، 30 أبريل 2023 10:50 ص
الصحة تكشف 6 معلومات هامة عن لقاح الالتهاب الكبدى بى.. التفاصيل انفوجراف لوزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 معلومات هامة عن لقاح الالتهاب الكبدى بى، مؤكدة أن اللقاح هام لجميع الفئات خاصة الأطفال خلال 24 من الولادة .
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح التهاب الكبد B مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة.
 
وتابعت وزارة الصحة: اللقاح هام للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس B ومن يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى.
 
واستكملت: عادةً ما يُعطى لقاح التهاب الكبد B على هيئة ثلاث أو أربع حقن على مدى ستة أشهر.
 
وقالت:  لا تحدث الإصابة بالتهاب الكبد B بعد تلقي التطعيم لأنه يوفر الحماية بدرجة كبيرة، كما أن لقاح التهاب الكبد B متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
 
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الصحة

لقاح الالتهاب الكبدى بى

الاطفال

الغسيل الكلوى



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