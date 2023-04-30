السيطرة على حريق داخل شقة فى طهطا بسوهاج دون إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بشقة بدائرة قسم شرطة طهطا بسبب حدوث ماس كهربائى دون حدوث إصابات بشرية وتم الحد من إنتشار النيران وتفاقمها.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بدائرة قسم شرطة طهطا داخل شقة سكنية بالطابق الرابع دائرة القسم وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده ولا توجد إصابات بين قاطنى الشقة السكنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بنشوب حريق بشقة شقة سكنية بالطابق الرابع دائرة القسم حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع ملك المدعو محمد ا ح ح 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكور أفاد بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.