السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بترويج الحشيش فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش بمدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرا حشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد الاتجار نباتًا مخدرًا القنب فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وأكدت شهادة مجرى التحريات فى القضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بأنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم جالسًا مستترا خلف سيارة مصفوفة بالطريق العام مفترش الأرض محرزًا حقيبة بداخلها عدد 45 كيس بلاستيكى يحوى كلا منهم جوهر نبات الحشيش الجاف والقنب المخدر وكذا عدد 13 قطعة لجوهر الحشيش المخدر أحرزهم جميعًا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.