الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليابان فى قصر الاتحادية.. فيديو

كتب سمير حسنى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيد، بقصر الاتحادية.

الرئيس #السيسي يستقبل رئيس وزراء اليابان بقصر الاتحادية pic.twitter.com/ZpqkZclXiL — ON (@ONTVEgy) April 30, 2023

ومن المقرر أن تعقد بقصر الاتحادية بالقاهرة، ظهر اليوم الأحد، قمة مصرية يابانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيد.