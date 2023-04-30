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الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليابان فى قصر الاتحادية.. فيديو

الأحد، 30 أبريل 2023 12:58 م
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليابان فى قصر الاتحادية.. فيديو الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليابان
كتب سمير حسنى

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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيد، بقصر الاتحادية.

ومن المقرر أن تعقد بقصر الاتحادية بالقاهرة، ظهر اليوم الأحد، قمة مصرية يابانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيد.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن رئيس الوزراء الياباني يزور مصر لمدة ثلاثة أيام، لتكون وجهته الأولى في مستهل جولته الأفريقية.


وأضاف المتحدث أن المباحثات المصرية اليابانية ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.


اليابان

السيسي

قصر الاتحادية

رئيس وزراء اليابان



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