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الجيش السوداني يؤكد مواصلة إجلاء رعايا الدول من قاعدة وادي سيدنا الجوية

الأحد، 30 أبريل 2023 12:18 م
الجيش السوداني يؤكد مواصلة إجلاء رعايا الدول من قاعدة وادي سيدنا الجوية الجيش السودانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت القيادة العامة المسلحة السودانية ، مواصلة إجلاء رعايا الدول من قاعدة وادي سيدنا الجوية دون تهديدات ولا يتوقع أن تتأثر بالتهديدات .
 
وأشارت القيادة في بيان اليوم الأحد ، وفقا لوكالة ألأنباء السودانية ،إلى اتخاذ المتمردين مستشفي شرق النيل ثكنه عسكرية مدججة بالسلاح ومركز قيادة للعمليات بعد إخلاء المرضى بمافيهم الحالات الطارِئة بغرف العناية المكثفة، موضحة أن ما زال القصف العشوائي والاستمرار في نهب الممتلكات العامة والخاصة بما فيها البنوك والمحلات التجارية ومنازل المواطنين مستمرا 
 
وأوضحت القيادة العامة الاستمرار في تهيئة الظروف المناسبة لنزول الشرطة تدريجيا إلى الشوارع بالتزامن مع عمليات التمشيط، مجددين دعوة أفراد العدو بالكف عن الاستمرار في هذه المغامرة الخاسرة والاستفادة من عفو القائد العام بالتبليغ إلى أقرب منطقة عسكرية أو وحدة.

السودان

الخرطوم

قاعدة وادي سيدنا

القيادة العامة المسلحة السودانية



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