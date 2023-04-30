الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا الصادرة بتاريخ 8 أبريل الماضى

كتب: محمد أبو ضيف - إيهاب المهندس

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، أحكام المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بتاريخ 8 أبريل 2023 الماضي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي، والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس وحضور المستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.

حكمت المحكمة في 10 قضايا منظورة أمامها "4 قضايا دستورية و4 قضايا تنازع وقضيتين منازعة تنفيذ".