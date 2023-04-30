البورصة: تنفيذ صفقة على شركة تروبيكال للتنمية بقيمة 116.3 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة تروبيكال للتنمية والاستثمار بحجم تداول 116.3 ألف سهم بقيمة 116.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقات على شركات هوريزون للتنمية السياحية، وتصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر، والوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) بحجم تداول 10.5 ألف سهم بقيمة 19 مليون جنيه للأولى، 291.3 ألف سهم بقيمة 18.4 مليون جنيه، 738.4 ألف سهم بقيمة 15.7 مليون جنيه.

ووفقًا للتقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.5 مليون سهم بقيمة 183 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.139 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 751.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 20.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 65.2 مليون جنيه، 22.4 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 195 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 17667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 21140 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7352 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3051 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4631 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3570 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1280 نقطة.