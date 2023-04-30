اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 11:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف أبرز الأيقونات والآثار الموجودة بدير مار جرجس البطريركى للروم الأرثوذكس

الأحد، 30 أبريل 2023 09:59 ص
اعرف أبرز الأيقونات والآثار الموجودة بدير مار جرجس البطريركى للروم الأرثوذكس دير مارجرجس البطريركى للروم الأرثوذكس
كتب محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعتبر دير مارجرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة واحدا من أقدم وأعرق الأديرة فى أرض الكنانة، ومثال مشرف للعيش المشترك، حيث يقع فى منطقة "بابليون مصر"، ويعد مركزاً هاماً فى العصرين الرومانى والبيزنطى، وله قيمة روحية بسبب مرور وإقامة "العائلة المقدسة" في هذا المكان بعد قدومها إلى مصر، موضحاً بأن كل مكان مر به السيد المسيح يعتبر موقع مُقدس، لذلك تعد أرض مصر  بـ"الأرض المقدسة".
 
ويضم  الدير مجموعة من أيقونات لقديسين تعود للقرون الـ11 إلى الـ15 وسبع كنائس صغيرة تمثل أيام الأسبوع ، وبه برجان رومانيان كان يمر خلالهما نهر النيل، ويوجد فيهما أقدم مقياس لنهر النيل أسفل برج الكنيسة.
 
ويحتوى على آثار تعود لعصور وأزمنة مختلفة، فضلا عن أنه يضم أيقونة للسيدة العذراء سميت بعذراء القاهرة وهى أيقونة نادرة، كما يحوي توابيت لقديسين ولبطاركة الإسكندرية مصنوعة من الجرانيت المصرى.
 
وفى الكنيسة الرئيسية للدير يوجد منبران، أحدهما يتلى عليه الإنجيل باللغة اليونانية (لغة الإنجيل المقدس) والآخر بالعربية. 

دير مارجرجس البطريركى

الأرثوذكس

الكنيسة

العائلة المقدسة



الموضوعات المتعلقة

تعرف على تاريخ تأسيس مجلس الكنائس العالمى؟

الخميس، 27 أبريل 2023 04:00 ص

تعرف على دور المرأة فى النهوض بالكنيسة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 03:11 م

تعرف على المكتب الباباوى للمشروعات فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 02:00 ص

رفعت فكرى يفوز برئاسة مجلس الحوار بسنودس النيل بالكنيسة الإنجيلية لدورة ثانية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:55 م

الكنيسة فى ذكرى تحرير سيناء: عادت لنا أرضنا بفضل الجهود الدبلوماسية ودماء رجال القوات المسلحة

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:47 م

رئيس الكنيسة الأسقفية: تحرير سيناء ملحمة صنعها أبناء الوطن

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:32 م

تعرف على دور المرأة فى الكنيسة.. تساعد فى العديد من الأنشطة الاجتماعية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 06:00 ص

الكنيسة ترد على شائعة صحة البابا: لا أساس لها ويمارس نشاطه بشكل طبيعى

الإثنين، 24 أبريل 2023 08:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة