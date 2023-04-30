اليوم السابع
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اسطبل حضارى جديد بأهرامات الجيزة على مساحه 18 ألف متر.. فيديو

الأحد، 30 أبريل 2023 08:27 م
اسطبل حضارى جديد بأهرامات الجيزة على مساحه 18 ألف متر.. فيديو اسطبل حضارى بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو لمشروع "اسطبلات نزلة السمان" الاسطبل الحضارى الجديد الذي ينفذ ليكون بديلا عن الإسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات، وذلك استكمالا للنقلة الحضارية والتطوير الشامل الذي تشهده المنطقة الأثرية ومحيطها.
 
 
وأوضحت المحافظة أن المشروع ينفذ على مساحه 18 ألف متر، ويعد واجهة حضارية ونقطة انطلاق لراغبى ركوب الخيل والجمال من السائحين المترددين على المنطقة الأثرية والتى من المقرر أن تشمل 180 باكية للدواب، تم تنفيذ 36 منها كمرحلة أولى لتسكين 220 دابة. 
 
الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد على ضرورة أن تراعى الأعمال بوابات الدخول والخروج والمساحات المخصصة لخدمة العاملين والمترددين على الاسطبل وتوفير التأمين اللازم له على أن يتم تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة وتمهيدها لتحسين حركة المرور.
 
 
 

محافظة الجيزة

الجيزة

نزلة السمان

الاهرامات

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