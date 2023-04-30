استمرار تسجيل المشروعات المستهدفة ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن استمرار تسجيل المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فى دورتها الثانية والتى يستمر التقديم فيها حتى 31 مايو 2023.

وأوضح "المحافظ" أن ذلك جاء فى إطار مشاركة المحافظة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى تستهدف توطين اهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وإيجاد حلول مستدامة وذكية لمشكلات الطاقة وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحرارى والزراعة المستدامة والمياه وتحقيق مبدا الاقتصاد الدوار والتكيف مع التغيرات المناخية وترميم واستعادة النظام الإيكولوجى.

وشدد "مختار" على جميع الفئات المستهدفة سرعة تسجيل المشروعات طبقا للمعايير المذكورة وذلك على الموقع الرسمى للمبادرة.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح وقوى على كوكب الأرض، حتى أصبح خطر حقيقى يهدد العالم أجمع، ومن هذا المنطلق وجه بوضع استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية وتطبيقها، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.