احذر.. غسيل السيارات بالشوارع العامة فى الجيزة يعرضك لدفع غرامة 500 جنيه

كتبت - مرام محمد

تكثف محافظة الجيزة حملات النظافة والتجميل اليومية للقضاء على تراكمات القمامة ورفع حالة النظافة العامة بالشوارع؛ لإيجاد السيولة المرورية بمختلف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وتحسين الصورة البصرية والجمالية للمراكز والأحياء والقرى.

وتفرض المحافظة غرامات على المخالفين الذين يلقون بالمخلفات في غير مواضعها سواء كانت سيارات أو محال تجارية، وكذلك من يتم ضبطه يقوم بغسيل السيارات أو يرش المياه بالطرق العامة، لتحقيق الردع العام والحد من انتشار تلك الظواهر السلبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية عقوبة إلقاء القمامة ومخلفات الهدم في غير مواضعها ورش الطرق العامة بمحافظة الجيزة.

1- فرض غرامة 500 جنيه على من يلقى القمامة فى الشوارع والمحاور العامة.

2- تحرير محاضر بيئة وفرض غرامة 500 جنيه لمن يتم ضبطه يرش المياه أو يغسل السيارة فى الشارع.

3- فرض غرامة 10 آلاف جنيه وحجز السيارة لمدة 3 أشهر واستخدامها فى العمل العام لمن يلقى بمخلفات البناء والهدم في غير مواضعها.

الجدير بالذكر أن هيئة النظافة والتجميل قامت خلال إجازة عيد الفطر المبارك برفع 55 ألف طن من المخلفات بنطاق أحياء المحافظة التسعة، بينما قامت المراكز والمدن برفع 65 ألف طن ليصل إجمالي ما تم رفعه من قمامة ومخلفات خلال إجازة العيد إلى أكثر من 120 ألف طن.