"إن إتش كيه": رئيس الوزراء الياباني قد يزور كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من مايو

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يجري مسئولون من الحكومة اليابانية الترتيب لزيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، يُحتمل أن تجري في النصف الأول من شهر مايو المقبل.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) السبت بأنه من المحتمل أن تتم الزيارة بعد عودة كيشيدا من جولته إلى أربع دول إفريقية والتي بدأت اليوم السبت، مشيرة إلى أنه يجري الترتيب لتحديد موعد الزيارة لتكون قبل قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تستضيفها اليابان في الفترة من 19 وحتى 21 من مايو المقبل.

ويأمل كيشيدا في أن يبنى على التحسن الذي شهدته العلاقات الثنائية من خلال استئناف ما يسمى بالدبلوماسية المكوكية بين زعيمي البلدين.

كان كيشيدا ويون قد اتفقا خلال قمتهما في طوكيو في شهر مارس الماضي على استئناف مثل هذه الزيارات المتبادلة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات ، وإذا نجحت الترتيبات، فإن زيارة كيشيدا إلى كوريا الجنوبية ستكون الأولى التي يقوم بها زعيم ياباني منذ خمسة أعوام.

ومن المتوقع أن يؤكد كيشيدا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن وغيره من المجالات في ظل تسريع كوريا الشمالية تطوير أسلحتها الصاروخية والنووية ، كما من المتوقع أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن التعاون الأمني والاقتصادي بما في ذلك جهود جعل سلاسل توريد أشباه الموصلات أكثر قوة، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال قمة مارس.