إصابة عامل وزوجته بحالة تسمم عقب تناولهما طعاما فاسدا بالمنشاه فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى عامل وزوجته مصابين بحالة إعياء والم بالبطن شديدين وذلك على إثر تناولهما طعاما منزليا فاسدا بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين والحالة العامة لهما مستقرة وتصرح لهما بالخروج عقب ذلك.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل وزوجته بحالة تسمم غذائى على إثر تناولهما طعاما منزليا فاسدا وتم نقلهما للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوصول سمير ن ف م 55 سنة عامل بأجر وزوجته نادية ص ا م 45 سنة ربة منزل - ويقيمان دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصابين " حالة إعياء وقيئ " إدعاء تناول طعام منزلي فاسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما وصرح لهما بالخروج.

وبسؤال المصابين أفادا بحدوث إصابتهما عقب تناولهما وجبة طعام معدة بالمنزل فاسدة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.