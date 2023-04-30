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إصابة طفل بحروق بأماكن متفرقة بجسده جراء تعرضه لصعق كهربائى فى الشرقية

الأحد، 30 أبريل 2023 11:25 ص
إصابة طفل بحروق بأماكن متفرقة بجسده جراء تعرضه لصعق كهربائى فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب طفل بحروق متعددة فى أنحاء الجسم إثر تعرضه لصعق كهربائى من عمود إنارة بالشارع بقرية أمين باشا نطاق مركز فاقوس محافظة الشرقية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول " هيثم ال ج" 13 سنة مقيم أمين باشا نطاق مركز فاقوس، مصابا بحروق بنسبة 50% بأنحاء الجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم، وتحويله إلى عناية مركز حروق ههيا.

 

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل إثر تعرضه لصعق كهربائى من عمود إنارة بالشارع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بفاقوس لمباشرة التحقيقات.

 


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