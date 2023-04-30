إصابة طالبين بسبب انقلاب دراجة بخارية فى سمالوط بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب طالبان، إثر انقلاب دراجة بخارية على الطريق الزراعي السريع، أمام مدخل قرية إسطال بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام مدخل قرية إسطال بمركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحاث بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة كلا من: حسين ممدوح 20 عاما، طالب، مهند رمضان 12 عاما، طالب، يقيمان في مركز مطاي، وتم نقلهما إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور، وتم التحفظ علي الدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.