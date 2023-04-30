أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفدا أمريكيا ويناقشان محاور ترسخ التعاون المشترك

كتب لؤى على

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وفدًا أمريكًا ضم نحو 30 زائرًا من ولاية فيرجينيا، حيث ناقش الوفد مجموعة من المحاور والمفاهيم التي ترسخ للتعاون المشترك بين الشعوب وتفتح بابًا دائمًا للحوار الإيجابي فيما بينهم.

في بداية اللقاء رحب الأمين العام بالوفد واهتمام الأزهر الشريف بالتواصل مع الثقافات المختلفة بما ينعكس على دوره في التعارف بين الشعوب ونشر السلم العالمي والمجتمعي، ومواجهة كل فكر منحرف يمكن أن ينال من استقرار المجتمعات.

وخلال اللقاء استعرض الأمين العام في جولة سريعة طبيعة عمل المجمع وإداراته المختلفة انطلاقًا من رؤية الأزهر الشريف ورسالته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، كما بيّن الجهود التي تقوم بها مؤسسة الأزهر الشريف على المستويين المحلي والدولي من خلال القطاعات التعليمية والدعوية والخدمية المتنوعة، وأنها رسالة خالدة على مرّ التاريخ أبلت بلاءً حسنًا في تحقيق الكثير من معاني التسامح وقبول الآخر، والتعاون المشترك ودعم أواصر الإنسانية بين الشعوب.

كما ناقش الأمين العام مع الوفد مجموعة من الاستفسارات المطروحة من جانبهم والمتعلقة بالمبادئ الإسلامية والمناهج الدراسية للطلاب في المراحل المختلفة، واستراتيجية الأزهر في مجابهة الفكر المنحرف، بالإضافة إلى أوجه التعاون المشترك بين الأزهر كمؤسسة إسلامية وغيره من المؤسسات الأخرى غير الإسلامية سواء داخل مصر أم خارجها.

كما أجاب عياد على الأسئلة المتعلقة بالنصوص الإسلامية التي تدعم المشتركات الإنسانية بين أتباع الدين الإسلامي وغيره من أتباع الديانات الأخرى خاصة في المعاملات الحياتية والعملية، ودور هذه المفاهيم في نبذ كل فكر منحرف يتخذ من الدين غطاءً لتحقيق مصالح شخصية.

من جانبه أعرب الوفد عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي أكد أنها تكشف عن عظمة هذه المؤسسة وقدرتها على تحقيق مفاهيم إنسانية تخدم الجميع وتعلي صالح الحياة العامة للناس جميعًا، كما أبدوا احترامهم لهذه الجهود العلمية والدعوية التي يقوم بها الأزهر الشريف سواء داخل مصر أم خارجها من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية المختلفة.