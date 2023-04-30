اليوم السابع
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أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة تنظم دورة بعنوان: مهارات البحث والإفتاء

الأحد، 30 أبريل 2023 05:48 م
أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة تنظم دورة بعنوان: مهارات البحث والإفتاء اكاديمية الازهر للتدريب
كتب لؤى على

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بدأت أكاديمية الأزهر العالمية اليوم الأحد أولى فعاليات الدورة التدريبية التي عقدت بعنوان: "مهارات البحث والإفتاء" لوعاظ وواعظات الأزهر وأئمة وواعظات وزارة الأوقاف، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة تكثيف البرامج التأهيلية للوعاظ والواعظات والدعاة بما ينعكس على تحقيق دور الأزهر ورسالته الخالدة.
 
 
وقال الدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، إن الأكاديمية بدأت اليوم 
دورة "مهارات البحث والإفتاء" والتي تسهدف التعرف على المنهج العلمي المنضبط لفهم النصوص الشرعية، وتمكين المتدرب من القدرة على التحليل الفقهي والتشريعي للنصوص الشرعية، والإلمام بفقه المقاصد الشرعية، بالإضافة إلى التدريب على تنزيل وتطبيق الأحكام الشرعية على الواقع، حسن التواصل والتعامل مع المستفتين.
 
وأضاف الصغير، أن هذه الدورات تؤكد على ضرورة تأهيل الأئمة والوعاظ من خلال تقديم العديد من البرامج التدريبية المتنوعة؛ التي تستهدف تكوين ملكات علمية وفكرية ومهارية في التعامل مع الأفكار المعاصرة، وتأهيل الدعاة للحديث عن القضايا المثارة، وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على التواصل الفعّال لتحقيق أكبر قدر من التأثير الإيجابي في تواصلهم مع الجماهير.

الازهر الشريف

اكاديمية الازهر

وعاظ الازهر

وعاظ



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