وزير التجارة يبحث استعدادات استضافة معرض التجارة البينية الإفريقى نوفمبر المقبل

كتب إسلام سعيد

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير برئاسة كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" تناول بحث مشروعات ومبادرات البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وأيمن الزغبي، المدير الإقليمي للبنك في القاهرة.

وقال الوزير إنه جاري التنسيق حالياً مع البنك لاستضافة القاهرة للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للخروج بهذا الحدث الهام بالشكل الذي يليق بمكانة مصر في قلب القارة الإفريقية.

وأوضح سمير أن المعرض يستهدف تعزيز التجارة البينية بين مختلف الدول الإفريقية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة، حيث يمثل المعرض فرصة متميزة لتجمع ممثلي كبريات الشركات الإفريقية وعقد صفقات تحقق التكامل التجاري والصناعي والاستثماري في القارة السمراء، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يشارك بالمعرض شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام التي تمثل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية من كافة الدول الإفريقية.

وأضاف الوزير أن استضافة هذا المعرض يأتي في إطار التعاون الدائم بين الوزارة وأفريكسيم بنك لدعم الشركات المصرية في القارة الإفريقية في مختلف القطاعات.

ومن جانبها أكدت كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" على العلاقات القوية التي تربط البنك بالحكومة المصرية، مشيرةً إلى أن معرض التجارة البينية الإفريقي يوفر منصة هائلة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار بالأسواق الإفريقية، كما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز وتنمية التجارة البينية بين الدول الافريقية.

جدير بالذكر أن الدورة الماضية من معرض التجارة البينية الإفريقي والتي عقدت في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا خلال عام 2021 شهدت إجراء تعاقدات بنحو 35 مليار دولار، كما حظيت بزيارة نحو 13ألف زائر من رجال الأعمال .

ويعد المعرض مبادرة مصرية حيث استضافت القاهرة النسخة الأولى من هذا المعرض والذي نظمته وزارة التجارة الصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات المصرية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" خلال شهر ديسمبر 2018 بهدف دعم جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي.