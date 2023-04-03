واشنطن: حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا خلال الأسبوع الجارى

كتب أحمد عرفة

أكد البيت الأبيض، أن هناك حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا خلال الأسبوع الجاري، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، أن الأوكرانيين لا يزالون يقاتلون بشدة من أجل باخموت، موضحا أن معركة باخموت لم تنته والأوكرانيون لم يستسلموا بعد.

وفى وقت سابق أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الاثنين، أن قضية عضوية الناتو لأوكرانيا لن تكون مهمة إذا لم تكسب الصراع مع روسيا.

وقال: "دون هذا النصر، مسألة العضوية لن تكون مهمة. ولهذه الغاية، قام الناتو وسيواصل تقديم دعم كبير لأوكرانيا".

في الوقت نفسه، أشار إلى أن موقف الناتو لم يتغير - ستصبح أوكرانيا عضوًا في الحلف.

في فبراير الماضي، قال رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك إن أوكرانيا تتوقع تلقي دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في يونيو المقبل، في قمة الحلف في فيلنيوس، المقرر عقدها في 11-12 يونيو 2023.