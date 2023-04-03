هنا مسجد "أمير الجيوش".. أنشئ عام 19 هجريًا فى بلبيس تخليدا لقائد الفتح الإسلامى

الشرقية- إيمان مهنى

هنا بوسط مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، يقع مسجد أمير الجيوش الذى يعد من أقدم مساجد مصر، يعود تاريخ تأسيسه لسنة 19 هجرى، وأطلق عليه هذا الاسم تكريمًا لقائد جيش عمرو بن العاص، والذى قاد معركة الفتح الإسلامى التى وقعت بلبيس، فهو مرت عليه العديد من مراحل الإحلال والتجديد معظمها بجهود ذاتية من الأهالى، تقدير لما يمثله لديهم من روحانيات خاصة.

ويقول الدكتور محمد الفروماى، مدير آثار الإسلامية فى مركز بلبيس، إن المدينة شهدت معركة الفتح الإسلامى، وفى تلك الفترة تم بناء مسجدين تكريمًا لشهداء المعركة، فالأول هو سادات قريش الذى تأسس فى عام 18 هجريًا، هو أول مسجد فى مصر تكريما لشهداء المعركة، ومن بعده أنشئ مسجد أمير الجيوش تكريمًا لقائد الجيش، وتخليدا له وهو الصحابى شريك بن سمى العطافى المرادى، وذلك عام 19 هجرية 642 ميلادية.

وأوضح "الفروماى" أن المسجد منشئ على مساحة مستطيلة مقسمة إلى 6 أروقة و5 بوقك ويتوسط جدار القبلة المحراب وهو مكسى بالرخام يغلب عليه زخارف الطبق النجمى ويتوسط المسجد شخوشخة مزخرفة بزخارف نباتية مزينة بالأربعة جوانب بآيات قرآنية.

كما يضم 23 عمودًا خرسانيًا مستديرًا مدهونًا ومثبتًا فى منتصف كل عمود قطع خشبية تضم عددًا من كتب القرآن الكريم والأحاديث والتفسير لمن يريد القراءة والاطلاع عليها من الأهالى كما توجد المئذنة ويحيط بها عمودان رخاميان بالإضافة لعدة نوافذ بالجدران للإضاءة والتهوية، وبه مكتبة خشبية وفى خلفيته عدة دكك خشبية لقراءة القرآن وجلوس كبار السن أثناء الصلاة، لافتًا إلى أن المسجد مرت عليه الكثير الإحلال والتجديد معظمها بجهود ذاتية آخرها سنه 1973، لذلك هو لا تبيع الآثار إسلامية، كاثر ولكنه يتبع التراث الحضارى.

ويقول محمد شعبان مصطفى أمام وخطيب المسجد، إن الشهر الفضيل بالمسجد له حالة روحانيه خاصة لدى أهالى بلبيس فهو يحمل عقب التاريخ وآثر ينسب لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك يتردد الكثير من أنحاء المدينة والقرى لتأدية الصلوات، لذلك يوجد الدورس الدينية، طوال الشهر، كما ينفذ ملتق فكر الإسلامى عقب التروايح.

وأشار أنه بخلاف شهر رمضان، تعقد الدورس الدينية طوال الأسبوع يحاضر فيها مشايخ وعلماء من الأوقاف والأزهر

ويقول حلمى عبدالحليم، إنه من أبناء الحى، أن جميع الأهالى يتربطون ارتباط روحانى بالمسجد وارتياح نفسى، بالأخص فى شهر رمضان، فكل عمود له روحانيه خاصة لديهم، مضيفًا أنه يتردد عليه منذ كان فى عمر الطفوله وتعلم فيه كيفية الصلاة.



الدكتور محمد الفروماى، مدير آثار الإسلامية فى مركز بلبيس



أمير الجيوش أقدم مساجد مصر (1)



أمير الجيوش أقدم مساجد مصر (2)



أمير الجيوش أقدم مساجد مصر (3)



أمير الجيوش أقدم مساجد مصر (4)



أمير الجيوش أقدم مساجد مصر (5)