نسرق المواطنين بالاكراه.. اعترافات لصوص الطريق في قنا

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

أدلى لصوص مسلحون باعترافات تفصيلية بعد القبض عليهم في قنا لارتكابهم عدة وقائع، مؤكدين أنهم دأبوا على رصد الضحايا والسطو عليهم بالأسلحة النارية وسرقتهم بالاكراه، والاتفاق مع أحدهم على بيع المسروقات.

ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابي بقنا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالإكراه وضبط بحوزتهم أسلحة نارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو تشت بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص "مصاب برش خرطوش" وقرر بأنه حال سيره بإحدى القرى بدائرة المركز قام 5 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية "تروسيكل " وإطلاق أعيرة نارية تجاه مما أدى لحدوث إصابته وسرقة الدراجة النارية (تروسيكل بدون لوحات) كما ورد بلاغ أخر من (أحد الأشخاص) بأنه حال سيره بذات الناحية قام 5 أشخاص مجهولين بسرقة (الدراجة النارية خاصته - هاتف محمول) بالإكراه.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث الجنائى أن وراء ارتكاب الواقعة (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وأحدهم عميل تصريف المسروقات) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعتين المشار إليهما ، كما اعترفوا بمحاولة ارتكاب واقعة سرقة "دراجة نارية" خاصة بخفير نظامى والتى أسفرت عن إصابة الخفير بعيار نارى إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ سرقتهم ، وضُبط بحوزتهم (بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – خزينتين) وكذا ضبط ( عدد 2دراجة نارية "المستولى عليهما" وكذا دراجة نارية أخرى المستخدمة فى ارتكاب الوقائع – 2 هاتف محمول أحدهما خاص بأحد المتهمين والآخر خاص بالخفير سالف الذكر) .