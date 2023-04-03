مصرع 4 متزلجين فى انهيارين جليدين بجبال الألب الإيطالية خلال 24 ساعة.. فيديو

فاطمة شوقى

لقي 4 من المتزلجين الإيطاليين مصرعهم في انهيارين ثلجين في منطقة جبال الألب الإيطالية ، وذلك خلال اقل من 24 ساعة، وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة المنطقة، حسبما قالت صحيفة "لابوث دى فينيسيا" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى فالتورننتشي، في منطقة فالي داوستا، تم جرف الانهيار الجليدى طائرتين على قمة الجبل بارتفاع 3488 مترا وسقطت بالقلب من ماتروهورن، ولقى كلا من جابرييل ديل كارلو ، 39 عامًا ، وفيليو كوفيلو ، 38 عامًا ، مصرعه بعد أن صعدوا الجبل.

بينما كان رجال الانقاذ ينتشلون الجثث من الثلج، كان على الجانب الآخر من سلسلة جبال الألب بالقرب من ممر ريسيا فى فاليونجا فقد اثنين اخرين حياتهما فى انهيار جليدى وهما هانز فالدنر 67 عاما وفيرينا شتشر 46 عاما ، وكانا على ارتفاع 2700 مترا، كما تم نقل شاب يبلغ من العمر 27 عاما بسبب اصابتة باتخفاض كبير فى درجة حرارة جسمه .

وقال لوسيانو كافيرى، المستشار الاقليمى فى المنطقة فى تغريده له ،"من المثير للقلق ان هناك العديد من متشلقى الجبال يتجاهلون نشرات التحذير التى تم التنبيه بها من قبل.