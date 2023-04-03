مد ساعات العمل فى مكتب بريد مطروح الرئيسى تيسيرا على المواطنين

كتب - أحمد الزغبى

أعلنت محافظة مطروح، أنه بناء علي توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على التيسير على أهالى مطروح وتوفير مزيد من الخدمات .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الجمال مدير منطقة بريد مطروح، أن مكتب بريد مطروح الرئيسي بجوار قسم شرطة مطروح يعمل طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان، وذلك كالاتى: الجمعة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا، والسبت من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر وطوال أيام الأسبوع، من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وكان عقد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب جمال الشورى والنائب حسن أبو قديره، ومساعد مدير أمن مطروح، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

حيث تمت خلال المجلس الموافقة على ما تم اعتماده من المخططات التفصيلية لعدد 15 قرية لاستكمال باقى الإجراءات للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء، كذلك عرض ما تم اعتماده من احوزة جديدة لعدد 20 تجمع ونجع لأول مرة منها 9 بسيوة و9 بالحمام وتجمعين بالضبعة بالاضافة إلى قرية جارة أم الصغير بسيوة ليصل اجمال القرى التى تم الموافقة على الحيز العمرانى لها 37 قرية.

كذلك تم الموافقة على تجديد قرار التخصيص الخاص بإنشاء معهد للغات تابع لمنطقة مطروح الازهرية بمنطقة حى الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح على مساحة 5219م2 والمدرج انشائه ضمن خطة 2022/ 2023، كما تمت الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بإنشاء مكتب بريد أغورمى بسيوة على مساحة 159م٢ والمدرج بخطة 2022/ 2023.