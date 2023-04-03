قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم لغسيل الشبكات

وناشدت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وكان الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، قد عقد إجتماعا بمجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بحضور محمود الفولى وكيل وزاره التربية والتعليم بالمنوفية والعميد خالد المهدى المشرف العام على مدارس مياه الشرب والصرف الصحى، خالد عبد المرضى عفيفى مدير عام التعليم الفنى، مجدى قوره مدير عام التعليم الصناعى وأعضاء مجلس ادارة المدرسة بالشركة.

وفى بداية الاجتماع رحب رئيس الشركة بأعضاء مجلس إدارة المدرسة وقدم التهنئة للحضور وللأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وناقش الاجتماع انتظام العمليه التعليمية بالمدرسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى ومستجدات تقديم المدرسه ببرنامج العباقره.