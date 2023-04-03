ضبط شخصين متهمين بالاعتداء على عاملين فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامها بالتعدى على عاملين باستخدام سلاح نارى، محدثان إصابتهما، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بوجود مشاجرة بسلاح خرطوش ومصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع (عاملين بإحدى الشركات، مصابان بشظايا خرطوش متفرقة بالجسم - مقيمان بدائرة القسم) ، وقررا بأنه حال عودتهما من عملهما واستقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما "ملك مدير الشركة محل عملهما" بها ثقوب آثار رش خرطوش بالباب الأيسر للسيارة بالطريق محل البلاغ فوجئا بسيارة يستقلها عدد (3) أشخاص قام أحدهم بإطلاق عيار خرطوش تجاههما .. وإتهما (مقاول ، مقيم بمحافظة الجيزة) بتحريض مستقلى السيارة سالفة الذكر لوجود خلافات مالية بينهم وتوعده بإيذائهم .

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وتبين كونها "مستأجرة من أحد الأشخاص بدون ترخيص" وأن وراء ارتكاب الواقعة كــلاً من (تاجر ، عامل "له معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة ) .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بمحافظة الجيزة ، وبحوزتهما (سيارة " قيادة أحدهم" - فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار .. المستخدمان فى ارتكاب الواقعة ) ، وبمواجهتهما بأقوال المجنى عليهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات مالية بينهما وبين مالك الشركة عمل المجنى عليهما ، وعدم قيام مالك الشركة بتسديد المديونية ، فقاما بارتكاب الواقعة لإجباره على سداد المبلغ.