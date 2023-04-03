اليوم السابع
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ضبط المتهم بالشروع فى قتل شخص بالقاهرة بسبب خلافات على قطعة أرض

الإثنين، 03 أبريل 2023 12:48 م
ضبط المتهم بالشروع فى قتل شخص بالقاهرة بسبب خلافات على قطعة أرض قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالتعدى على آخر بسلاح نارى، مُحدثاً إصابته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول، من إحدى المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح بالقدم "أثر طلق نارى" ووجود جسم غريب به وجرح قطعى بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بالعقار سكنه.
 
بالانتقال وسؤاله، اتهم أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بالتعدى عليه باستخدام سلاح نارى كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته المُشار إليها بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطــه وبمواجهتــه اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم بإرشـــاده ضبط طبنجة "مطموسة الأرقــام" والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعــــة.

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