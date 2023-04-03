ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص بـ"كتر" بسبب أولوية المرور فى المقطم

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً استغاثة إحدى السيدات، لقيام 3 أشخاص بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته بمنطقة المقطم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/3/2023 تبلغ لقسم شرطة المقطم من (سائق- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح قطعية بالجسم")، بتضرره من عدد 3 أشخاص، لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر"، مُحدثين ما به من إصابات، بسبب خلاف حول أولوية المرور- حال سيره بالميكروباص قيادته بدائرة القسم.. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، كما تم تحديد مرتكبيها وتبين أنهم (3 طلاب مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة معللين ذلك بأن المجنى عليه كاد أن يصطدم بهم حال سيره بالسيارة قيادته بمحل الواقعة وأضافوا بتخلصهم من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.